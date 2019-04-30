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На КПП в Чернобыле пассажирка авто укусила полицейского за руку и ударила по голове

30 апреля, 18:49

Водитель автомобиля оказался пьяным

Фото: Pixabay

Полицейские остановили на контрольно-пропускном пункте в Чернобыльской зоне отчуждения автомобиль ВАЗ-212103 для проверки документов. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, а его попутчица укусила одного из правоохранителей за руку и ударила баллонным ключом по голове.

Как сообщает во вторник отдел коммуникации полиции Киевской области, на требование предъявить документы пьяный водитель стал хватать полицейского за форму и снаряжение. В то же время из машины вышла пассажирка (сожительница водителя) и неожиданно укусила полицейского за руку и ударила баллонным ключом по голове. Впоследствии медики диагностировали у правоохранителя гематому и прокус фаланги.

Оба правонарушителя задержаны. На 40-летнего водителя составлен протокол по ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме того, следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, киевлянин избил и покусал патрульных, разнимавших семейный конфликт. Между мужчиной и женщиной неоднократно возникали семейные ссоры.

Также смотрите, как кусающийся пассажир вынудил пилотов посадить самолет. Лайнер вынужденно сел в мексиканском международном аэропорту Гвадалахара, где на борт поднялись охранники из авиагавани.

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