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На взятке попался начальник из "Житомирского облавтодора"

6 мая, 17:42

Чиновник вымогал 28 тысяч гривен

На взятке задержали начальника дорожно-ремонтного пункта филиала Житомирской ДЭУ ГП "Житомирский облавтодор".

Об этом сегодня, 6 мая, сообщил руководитель областного управления защиты экономики Сергей Малин.

По словам Малины, за предоставление в аренду помещения, находящегося на балансе предприятия, чиновник требовал от гражданина 28 тысяч гривен, сообщает областное управление защиты экономики Нацполиции.

Сегодня оперативники управления, детективы СУ ГУНП в Житомирской области под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области задержали 53-летнего руководителя пункта при получении неправомерной выгоды.

Решается вопрос о задержании последнего в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как сообщалось, СБУ задержала при получении взятки трех руководителей из Житомриской таможни.

Также мы сообщали, что в Житомире на систематических взятках погорел чиновник горсовета.

Кроме того, в Винницкой области за взятку был задержан руководитель коммунального предприятия, который требовал от местного жителя 1800 долларов.

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Тег взятка, Житомир, полиция, облавтодор

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