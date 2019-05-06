На взятке попался начальник из "Житомирского облавтодора"
Чиновник вымогал 28 тысяч гривен
На взятке задержали начальника дорожно-ремонтного пункта филиала Житомирской ДЭУ ГП "Житомирский облавтодор".
Об этом сегодня, 6 мая, сообщил руководитель областного управления защиты экономики Сергей Малин.
По словам Малины, за предоставление в аренду помещения, находящегося на балансе предприятия, чиновник требовал от гражданина 28 тысяч гривен, сообщает областное управление защиты экономики Нацполиции.
Сегодня оперативники управления, детективы СУ ГУНП в Житомирской области под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области задержали 53-летнего руководителя пункта при получении неправомерной выгоды.
Решается вопрос о задержании последнего в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Как сообщалось, СБУ задержала при получении взятки трех руководителей из Житомриской таможни.
Также мы сообщали, что в Житомире на систематических взятках погорел чиновник горсовета.
Кроме того, в Винницкой области за взятку был задержан руководитель коммунального предприятия, который требовал от местного жителя 1800 долларов.
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