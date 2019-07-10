Одна судьба: как живут крымские татары в Херсонской области

Между крымскими татарами и украинцами очень много общего

Канадские депутаты, а также Госдеп США заявляют о нарушении прав крымских татар. А России – как с гуся вода. В Крыму из-за поста в соцсети снова задержали татарина. Для сокрытия репрессий Федерация ставит знак равенства между словосочетанием "крымские татары" и "террористы".

За пять лет оккупации Крыма исчезло 45 татар, почти 25 тысяч - выехали с полуострова. "Сегодня. Итоги" решили выяснить - где и как они живут?

Херсонская область, поселок Новоалексеевка. Здесь живет много крымских татар – более трети от всего населения. Они – называют эту землю – своей. Они – очень сплоченные. Их объединяет – вера в Аллаха.

Эту веру и трепет перед Аллахом – прививают с детства. Во время пятничного намаза, то есть, – молитвы – в мечети здесь всегда людно.

Среди крымских татар трудно найти человека, который бы открыто сказал - я – атеист. Религиозные нормы влияют на все сферы жизни. Жениху и невесте здесь, например, нельзя вместе жить до свадьбы. Алкоголь также табу.

По законам ислама – женщина должна во всем подчиняться мужу.

Ленур Ибраимов – пришел домой с работы. Жена – Фатима – уже приготовила ему ужин. Сразу же подает на стол.

Но носить паранджу женщины в этой семье – не обязаны. И нет запрета выходить из дома без разрешения мужа. И все важные решения супруги принимает вместе. Ленур не может диктовать свою волю.

Ведение домашнего хозяйства – лежит не только на плечах Фатимы.

Среди крымских татар немало многодетных семей. Дети с раннего возраста знают мусульманские молитвы. Детей учат национальным песням и танцам.

Крымские татары исповедуют ислам, а эта религия позволяет мужчинам иметь сразу нескольких жен. Это, скорее, в теории. На практике здесь все несколько по-другому.

Большинство крымскотатарских женщин говорят – они бы ни согласились на то, чтобы их мужчина взял себе еще одну жену. Здесь это – большая редкость.

Крымские татары очень уважают старших. И это проявляется во всем – до мелочей. Эту женщину зовут Шейде Харачих. Ей – 85 лет. У нее – пять детей, 13 внуков и 14 правнуков.

Она всегда сидит в центре. Ей бережно поправляют мараму (головной убор крымскотатарских женщин – ред.). Когда она говорит – все сразу же замолкают и слушают.

Шейде - пережила депортацию 1944 года. Ей было десять лет, когда советский режим решил выселить весь крымскотатарский народ из Крыма – и вывезти в Узбекистан и в Сибирь. Вспоминает, как в семейный дом ворвались солдаты.

Людей везли в грузовых вагонах более двух недель. Дети, старики погибали в пути. Многие крымские татары умирали уже в Узбекистане – в нечеловеческих условиях.

И через весь этот ад – Шейде Харачих сумела сохранить свою веру, язык, традиции – и передать ее потомкам. Вот эта женщина – тоже пережила депортацию. Асие Ханым – в 44-м ей было всего пять лет. Помнит, как ее семью выводили из родного дома в Крыму. Ее мама оттолкнула тогда солдат – вернулась назад – и забрала с собой Коран. Сейчас это – семейная реликвия. Между крымскими татарами и украинцами очень много общего – говорит Мавие Люманова, член Меджлиса крымскотатарского народа. И те и те – пострадали от советского режима. А теперь – от путинского.

"Поющий народ, танцующий народ, очень гордый народ. Свободолюбивые народы. Оба народа. Поэтому мы не видимых дальнейшую свою жизнь без Украины", – говорит Асие Ханым, жительница села Азовское.

Едва ли не каждую неделю из Крыма приходят новости об обысках, арестах крымских татар. Оккупационная власть применяет репрессии и запугивание, говорят в Меджлисе крымскотатарского народа.

Вот этот человек – Эдем Бекиров – вполне ощутил это на себе. Он ехал из Новоалексеевки в Крым – на могилу матери. Его задержала ФСБ – обвинила в перевозке взрывчатки – и отправила в СИЗО. И это полный абсурд, говорит его жена. Эдему даже передвигаться трудно – у него ампутирована нога. Он перенес инсульт, он болен сахарным диабетом. Даже такому человеку оккупанты могут приписать надуманные преступления.

"У меня был шок. Во-первых, это большой человек. Во-вторых, он ничего не сделал. И не мог бы сделать. Я не думала, что он даже выживет – но видимо он мобилизовал свои силы и он знает, что он честный, гордый и уверен в том, что он ничего не сделал и правда восторжествует.", – говорит Гульнара Бекирова, жена Эдема Бекирова.

Уже прошло почти двести суток с момента ареста Эдема Бекирова. Все эти бесконечные дни его жена Гульнара обводит в календаре.

Несмотря на репрессии и постоянный риск оказаться за решеткой – большинство крымских татар не выезжают из Крыма – поддерживают друг друга. Это – характерная черта этого народа – еще в семидесятых годах – когда им разрешили оставить Узбекистан – они пытались вернуться на родной полуостров. Но советская власть делала все, чтобы не прописывать их там. Крымские татары могли разъехаться по всему Советскому союзу. Но они держались вместе. Селились на ближайших подступах к Крыму – на Херсонщине. В девяностых – после распада Союза – они возвращались на родной полуостров.

"Ни один дом крымские татары назад не получили – были случаи, когда покупали. То есть – вас изгнали из этого дома, потом вы через 50 лет приехали – этот дом полуразвален – но он стоит – вы его видите", – говорит историк Гульнара Бекирова.

Большинство домов должны были возводить с нуля. Крымские татары – трудолюбивый народ. Занимаются сельским хозяйством. Во дворах большие теплицы. И в каждой теплице - более тысячи растений. Здесь выращивают помидоры и огурцы. Все аккуратно подвязаны. Везде проведен автоматический полив.

Крымские татары арендуют земли. Выращивают арбузы и дыни. В своем дворе семья высадила полторы тысячи таких растений. Кропотливый труд. Скоро их будут пересаживать на поле – на двух гектарах земли.

Этот народ – очень гостеприимный. Люди аккуратные. Любят вкусную еду – и умеют ее приготовить. К примеру, пельмени, которые называются юфахаш – столь крошечные, что их надо налепить несколько сотен. Из них татары варят суп. Фарш, конечно, исключительно телятина.

Часто они готовят чебуреки. На столе – различные сладости – пахлава, торты – и все сделано своими руками. В этой семье никогда не покупают кондитерские изделия.

Они создали семейный уют, построили дома – хотя когда-то потеряли все. В домах крымских татар из Новоалексеевки - предметы, напоминающие о родном им полуострове – картины, даже изображение на подносах и узоры на чашках.

В Крыму – их родственники, могилы предков, а следовательно – и родина. И сейчас – самая заветная их мечта – чтобы Крым снова стал украинским.

Как мы писали ранее, глава Меджлиса крымских татар, народный депутат Украины Рефат Чубаров призвал власти Украины инициировать срочное заседание Совета безопасности ООН из-за ситуации в аннексированном Крыму, где "продолжаются обыски российских силовиков в домах крымских татар, а российские суды приговаривают крымчан к длительным срокам заключения".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Одна судьба: как живут крымские татары в Херсонской области". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"