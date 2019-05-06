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Под Полтавой на автостоянке произошел масштабный пожар: подозревают поджог

6 мая, 10:29

Огонь уничтожил технику для ремонта дорог


Под Полтавой на автостоянке вспыхнул масштабный пожар – горела техника для ремонта дорог. Все подробности – узнавали журналисты "Сегодня".

Шесть машин, которые использовали для ремонта этого отрезка дороги, стояли на обустроенной площадке вдоль трассы Киев-Харьков, вблизи села Шмыгли. Прибывшие на вызов спасатели сразу начали тушить пожар, но огонь успел уничтожить три дорожных катки, два седельных тягача и экскаватор. Также пламя повредило покрытие и пластиковые элементы полуприцепа.

"К тушению привлекались 13 человек личного состава 3-й и 4-й государственных пожарно-спасательных частей и 2 единицы техники", - рассказали в ГСЧС.

Как выяснилось, сгоревшая техника принадлежала частной фирме. На данный момент причина пожара устанавливается, но владельцы техники рассказали журналистам, что подозревают поджог.

Ранее в Харькове ночью сожгли иномарку. Около трех часов ночи вспыхнула машина, припаркованная во дворе многоэтажки.

Также мы писали, что неизвестные лица бросали зажигательную смесь в автомобили в Коцюбинском под Киевом, в результате чего сгорели семь машин.

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Тег техника, пожар, Полтава, ремонт дорог, автостоянка

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