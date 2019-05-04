В Николаевской области горел жилой дом: пострадали мать с маленьким ребенком

Людей госпитализировали с признаками отравления продуктами горения

Фото: ГСЧС

В Николаевской области случился пожар, в котором пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

На экстренный номер 101 позвонили соседи, которые рассказали, что в частном жилом доме на ул. Школьная с. Михайло-Ларино Витовского района произошел пожар.

В результате возгорания пострадали женщина 1981 года рождения и ее двухлетняя дочь. Их с признаками отравления дымом госпитализировали в местную больницу.

Вероятная причина пожара – короткое замыкание электросети. К тушению привлекли две единицы техники и семь человек личного состава подразделения ГСЧС и местной пожарной команды Первомайск.

Напомним, в Виннице в частном жилом доме произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Как выяснилось, вспыхнул частный жилой доме на улице Каховского. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. Причину возникновения пожара устанавливают специалисты.

Кроме этого, спасатели ликвидировали пожар в 17-этажном жилом доме на просп. Шевченко в Одессе. По данным спасателей, в больницу госпитализированы с подозрением на отравление продуктами горения четыре человека, из них двое – дети. К гашению пожара привлекалось 47 человек личного состава и 10 единиц техники ГСЧС.

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