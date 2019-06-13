Сделать стартовой
26,4
29,89
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

Под Прилуками нашли тело крокодила длиной в один метр

13 июня, 17:12

Тело крокодила нашли закопанным в лесополосе в полукилометре от населенного пункта

Фото: Pixabay

В Черниговской области, где сегодня, 13 июня, спасли маленького лосенка, обнаружили тело крокодила длиной один метр. Его нашли закопанным в лесополосе в полукилометре от населенного пункта – поселка Сухополова. Об этом сообщил "UA: Чернигов".

"Труп уже в разложенном состоянии... отобрать пробы на бак-исследование, сальмонеллез, мы не имеем возможности. Данный труп будет захоронен и будет проведена необходимая дезинфекция. Перевозить его в биотомичную яму на территорию за городом Прилуки нет необходимости, так как данное животное относится к виду рептилий, это холоднокровные животные. Они не несут угрозы людям. Острыми инфекционными болезнями не болеют", – сообщил заместитель начальника Прилуцкого городского управления Госпродпотребслужбы Владимир Соляник.

Кому мог принадлежать крокодил, поселковый голова Сухополова Сергей Проценко не знает: "Труп, а тем более крокодила, на территории сельского совета - это для меня было очень странно, потому что я никогда не думал, что возможны такие варианты. Он небольшой, маленький, а откуда взялся – тоже я не понимаю".

По словам заместителя начальника Прилуцкого городского управления Госпродпотребслужбы Владимира Соляника, реестр животных ведется, сельскохозяйственных, но "по рептилиях к нам никто не обращался".

Как писали новости "Сегодня", в американской Флориде произошло вторжение крокодила в частный дом: рептилия разбила стеклянные двери и пролезла на кухню, где перевернул винную стойку и обеденный стол.


Ранее сообщалось, что в одной из провинций Филиппин поймали огромного гребнистого крокодила длиной 4,75 метра и весом в 400-500 килограммов. Также мы писали, как в Австралии крокодил набросился на двоих мужчин, охотившихся на кабанов. Инцидент пропал на видеокамеру одного из охотников.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег крокодил, Черниговская область , госпотребслужба

Вы сейчас просматриваете новость " Под Прилуками нашли тело крокодила длиной в один метр". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На видео сняли катающегося на надувном матрасе крокодила

24 мая, 09:19

Рептилию заметили в бассейне арендованного дома в американской Флориде

В Черниговской области машина сбила малолетнюю дочь мэра

5 июня, 11:07

Пострадавшая госпитализирована

Колиивщина – символ того, что история нас ничему не учит

Коломойский: Путину сто лет не нужен Донбасс

Лавров сообщил, чего ожидает от Зеленского

Непростые судьбы участников шоу «Битва экстрасенсов»

Как бы выглядели звезды 20 века в роли современных див Instagram

Она ли это? Софию Ротару не узнали на новом фото

Шестое массовое вымирание Земли начнется в 2100 году

Земля с расстояния более 43 млн км: зонд прислал фото

Житель Кременчуга запатентовал чурчхелу

Израильские ученые открыли уникальную способность растений

Табу на Святую Троицу: что делать нельзя ни в коем случае

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Связанные одной нитью: Трамп и Дуда "объединились"

Сегодня, 17:07

Паутина между Трампом и Дудой – хороший знак, считают пользователи соцсетей

Как пережить наступающую жару: советы врачей и расценки

Сегодня, 07:00

За окном +35. Медики советуют чаще пить и отказаться от походов в солярий

Все против всех: кто "на баррикадах" в Молдове и какова роль России

Вчера, 07:37

Лидеры парламентских выборов оказались антагонистами во всем

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

Вчера, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

11 июня, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Как стирать обувь в стиральной машине

Почему у женщины растет животик? 5 основных причин

Бывшая жена Потапа пришла к нему на свадьбу с новым ухажёром
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь