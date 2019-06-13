Под Прилуками нашли тело крокодила длиной в один метр

Тело крокодила нашли закопанным в лесополосе в полукилометре от населенного пункта

Фото: Pixabay

В Черниговской области, где сегодня, 13 июня, спасли маленького лосенка, обнаружили тело крокодила длиной один метр. Его нашли закопанным в лесополосе в полукилометре от населенного пункта – поселка Сухополова. Об этом сообщил "UA: Чернигов".

"Труп уже в разложенном состоянии... отобрать пробы на бак-исследование, сальмонеллез, мы не имеем возможности. Данный труп будет захоронен и будет проведена необходимая дезинфекция. Перевозить его в биотомичную яму на территорию за городом Прилуки нет необходимости, так как данное животное относится к виду рептилий, это холоднокровные животные. Они не несут угрозы людям. Острыми инфекционными болезнями не болеют", – сообщил заместитель начальника Прилуцкого городского управления Госпродпотребслужбы Владимир Соляник.

Кому мог принадлежать крокодил, поселковый голова Сухополова Сергей Проценко не знает: "Труп, а тем более крокодила, на территории сельского совета - это для меня было очень странно, потому что я никогда не думал, что возможны такие варианты. Он небольшой, маленький, а откуда взялся – тоже я не понимаю".

По словам заместителя начальника Прилуцкого городского управления Госпродпотребслужбы Владимира Соляника, реестр животных ведется, сельскохозяйственных, но "по рептилиях к нам никто не обращался".

Как писали новости "Сегодня", в американской Флориде произошло вторжение крокодила в частный дом: рептилия разбила стеклянные двери и пролезла на кухню, где перевернул винную стойку и обеденный стол.

Ранее сообщалось, что в одной из провинций Филиппин поймали огромного гребнистого крокодила длиной 4,75 метра и весом в 400-500 килограммов. Также мы писали, как в Австралии крокодил набросился на двоих мужчин, охотившихся на кабанов. Инцидент пропал на видеокамеру одного из охотников.

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