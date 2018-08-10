Подозреваемого в убийстве 20-летней девушки в Житомирской области задержали

Сегодня, 12:59

Тело пропавшей неделю назад девушки нашли на окраине села Бондарцы 

Автор фото: Александр Яремчук, &quot;Сегодня&quot;
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 20-летней Анны Голубенко в Житомирской области. Об этом сообщил начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко.

"Единственное, что могу сказать, что подозреваемого в убийстве мы действительно вчера задержали. Подробную информацию пока не даем до избрания задержанному меры пресечения, однако обязательно сообщим позже", – заявил он.

Напомним, 8 августа на окраине села Бондарцы Житомирской области нашли тело 20-летней жительницы Житомира, пропавшей неделю назадВ полицию заявление о пропаже девушки поступило 6 августа. По словам ее матери, дочь еще 2 августа утром ушла из дома и не вернулась. На момент поступления сообщения об исчезновении девушка, как сейчас установлено, уже была убита. На данный момент тело направили для проведения экспертизы и установления причин смерти.

А 31 июля в Одесской области, в лесополосе возле курортного поселка Сергеевка нашли обгоревшее тело женщины. 

Как сообщалось, в Киеве на проспекте Академика Глушкова, 41, обнаружили труп женщины. Тело нашли в лифте на восьмом этаже.
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Источник:

УНИАН

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