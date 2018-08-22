Покушение на Гандзюк: в полиции назвали число подозреваемых

Сегодня, 11:20

На чиновницу выплеснули почти литр серной кислоты

Фото: khersonline.net
Фото: khersonline.net

К уголовной ответственности следствие привлекает шестерых подозреваемых в участии и соучастии в покушении на убийство чиновницы Екатерины Гандзюк. Об этом заявил председатель Национальной полиции Киева Сергей Князев во время брифинга в Киеве.

"На сегодняшний день следствием привлекаются к уголовной ответственности шесть граждан Украины, которых мы подозреваем в участии или соучастии в совершении этого преступления. Сегодня будет ряд судебных заседаний по избранию меры пресечения двум подозреваемым лицам", – заявил он.

Как сообщалось, из больницы в Херсоне 1 августа выписали исполняющую обязанности управляющей делами городского совета Екатерину Гандзюк, которая накануне получила химические ожоги в результате нападения: на нее выплеснули почти литр серной кислоты. Об этом сообщил дежурный врач Херсонской областной клинической больницы, куда женщину доставили после нападения. Она уехала долечиваться в Киев.

Нападение было квалифицировано правоохранителями как "покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью", а следствие рассматривает три версии нападения на Гандзюк.
подозреваемые, Херсон, покушение, полиция, Гандзюк
Источник:

УНИАН

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