Нападение на Гандзюк: полиция задержала еще трех подозреваемых

Сегодня, 18:59

Большинство задержанных были участниками АТО

Фото: Facebook
Фото: Facebook

Правоохранители задержали еще трех человек, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство чиновницы горсовета Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом сообщил на брифинге председатель Национальной полиции Сергей Князев.

Подозреваемые были задержаны 19 августа в порядке ст. 208 УПК Украины. Большинство задержанных принимали участие в антитеррористической операции на востоке Украины.

"Сейчас в отношении пятерых мужчин ведется уголовное расследование. Материалы об избрании меры пресечения в отношении задержанных будут направлены в суд", – сообщил Сергей Князев.

Ранее, 17 августа, были задержаны двое мужчин, подозреваемые в организации и соучастии в покушении на Екатерину Гандзюк. 

Как сообщалось, из больницы в Херсоне 1 августа выписали исполняющую обязанности управляющей делами городского совета Екатерину Гандзюк, которая накануне получила химические ожоги в результате нападения. Об этом сообщил дежурный врач Херсонской областной клинической больницы, куда женщину доставили после нападения. Она уехала долечиваться в Киев.

Нападение было квалифицировано правоохранителями как "покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью", а следствие рассматривает три версии нападения на Гандзюк.

Сначала полиция квалифицировала инцидент как хулиганство и рассказала об одежде злоумышленника в момент нападения: на нем была темная футболка, темная кепка, коричневые шорты и темная обувь. Также было опубликовано видео с преступником.
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