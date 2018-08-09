Луценко рассказал, кто заказал нападение на Гандзюк

Вчера, 23:59

Генеральный прокурор заявил, что к громкому покушению причастны служащие правоохранительных и государственных органов

Фото: khersonline.net
Фото: khersonline.net

Нападение на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк заказали представители правоохранительных и государственных структур. Об этом в комментарии к своей публикации в Facebook от 3 августа написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"По факту покушения на убийство с особой жестокостью Гандзюк К.В., которое совершено по заказу сотрудников правоохранительных и государственных органов, при содействии сепаратистских организаций на территории юга Украины, с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в южном регионе страны", – говорится в тексте скриншота, опубликованного генпрокурором. 

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Ранее сообщалось, что у правоохранителей появились четкие фотографии второго возможного подозреваемого в нападении на Гандзюк.

Ранее мы уже писали о том, что мужчина, задержанный за нападение на Гандзюк, на которую было вылито около литра кислоты, оказался местным жителем, который ранее уже отбывал срок за решеткой.

Напомним, 3 августа правоохранители задержали подозреваемого в нападении на Гандзюк в Херсоне. Как сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, сразу после нападения на Гандзюк в Херсон направили специальную группу.

Ранее мы уже писали о том, что Екатерине Гандзюк предоставили государственную охрану1 августа женщину выписали из Херсонской областной клинической больницы и она отправилась долечиваться в Киев.

На данный момент полиция квалифицирует нападение как "покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью", а следствие рассматривает три версии инцидента. 
Луценко, нападение, Херсон, покушение, подозреваемый, Гандзюк
Источник:

"Сегодня"

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