Покушение на советницу мэра Херсона: копы задержали двух подозреваемых

Правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в организации и соучастии в покушении на Гандзюк

Сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины задержали двоих мужчин, подозреваемых в организации и соучастии в покушении на и.о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета, советницу мэра Херсона, активистку Екатерину Гандзюк, заявил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

"Сегодня Национальная полиция Украины совместно со Службой безопасности Украины задержала двоих лиц, которые объективно подозреваются следствием в организации и соучастии в совершении покушения на убийство сотрудницы городского самоуправления Гандзюк, которое произошло 31 июля в г.Херсон", – написал Шевченко на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

Напомним, Луценко рассказал, кто заказал нападение на Гандзюк.

"По факту покушения на убийство с особой жестокостью Гандзюк К.В., которое совершено по заказу сотрудников правоохранительных и государственных органов, при содействии сепаратистских организаций на территории юга Украины, с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в южном регионе страны", – говорится в тексте скриншота, опубликованного генпрокурором.

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Как сообщалось, из больницы в Херсоне 1 августа выписали исполняющую обязанности управляющей делами городского совета Екатерину Гандзюк, которая накануне получила химические ожоги в результате нападения. Об этом сообщил дежурный врач Херсонской областной клинической больницы, куда женщину доставили после нападения. Она уехала долечиваться в Киев.

Нападение было квалифицировано правоохранителями как "покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью", а следствие рассматривает три версии нападения на Гандзюк.

Сначала полиция квалифицировала инцидент как хулиганство и рассказала об одежде злоумышленника в момент нападения: на нем была темная футболка, темная кепка, коричневые шорты и темная обувь. Также было опубликовано видео с преступником.