Полиция рассказала о нарушениях на месте паломничества хасидов

Грубых нарушений и чрезвычайных ситуаций на месте паломничества не было

/ Фото: Нацполиция

В течение этой недели полиция зарегистрировала восемь уголовных преступлений, совершенных на территории паломничества хасидов в Умани. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Черкасской области.

"В течение этой недели полицией зарегистрировано восемь уголовных преступлений, совершенных на территории паломничества, среди которых кража, грабеж, незаконное обращение с оружием и незаконное хранение наркотических средств", – говорится в сообщении.

Полицейские отмечают, что чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка в местах паломничества не допущено.

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"Сводный отряд полиции и в дальнейшем продолжает нести службу в местах паломничества до завершения массовых мероприятий", – добавили в отделе коммуникации.

Напомним, для оказания помощи по охране порядка в Умань прибыл отряд полицейских из Израиля, а также сводный отряд сотрудников МВД из разных областей Украины.

В этом году паломники-хасиды отметят наступление Нового, 5780 года по иудейскому календарю – Рош-ха-Шана, который в этом году будут праздновать с вечера 29 сентября до вечера 1 октября. Самые обеспеченные арендуют жилье максимально близко к могиле праведника Нахмана — по поверьям хасидов считается, что близость к нему сулит удачу на протяжении всего года. "Сегодня" пообщались с местными жителями и выяснили, как горожане готовятся подзаработать на паломниках.

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