Потерпевшая при нападении в Херсоне согласилась сотрудничать с полицией

Аброськин рассказал, что оперативники Департамента стратегических расследований посетили Гандзюк в больнице

Сотрудница Херсонского городского совета Екатерина Гандзюк, которую облили серной кислотой, согласилась сотрудничать со следствием.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин рассказал, что оперативники Департамента стратегических расследований посетили Гандзюк в больнице.

"Во время этой встречи потерпевшая согласилась сотрудничать со следствием, в частности – предоставить известную ей информацию, которая поможет раскрыть это преступление", – говорится в сообщении.

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Ранее мы уже писали о том, что Екатерине Гандзюк предоставили государственную охрану. 1 августа женщину выписали из Херсонской областной клинической больницы и отправили долечиваться в Киев.

На данный момент полиция квалифицирует нападение как "покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью", а следствие рассматривает три версии инцидента.

Кроме того, правоохранители опубликовали видео, на котором запечатлен мужчина, напавший на чиновницу.

Напомним, утром 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул кислотой в лицо советнице городского головы Екатерине Гандзюк.