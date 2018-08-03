Потерпевшая при нападении в Херсоне согласилась сотрудничать с полицией

Сегодня, 01:25

Аброськин рассказал, что оперативники Департамента стратегических расследований посетили Гандзюк в больнице

Фото: khersonline.net
Фото: khersonline.net

Сотрудница Херсонского городского совета Екатерина Гандзюк, которую облили серной кислотой, согласилась сотрудничать со следствием.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин рассказал, что оперативники Департамента стратегических расследований посетили Гандзюк в больнице.

"Во время этой встречи потерпевшая согласилась сотрудничать со следствием, в частности – предоставить известную ей информацию, которая поможет раскрыть это преступление", – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ранее мы уже писали о том, что Екатерине Гандзюк предоставили государственную охрану1 августа женщину выписали из Херсонской областной клинической больницы и отправили долечиваться в Киев.

На данный момент полиция квалифицирует нападение как "покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью", а следствие рассматривает три версии инцидента. 

Кроме того, правоохранители опубликовали видео, на котором запечатлен мужчина, напавший на чиновницу. 

Напомним, утром 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул кислотой в лицо советнице городского головы Екатерине Гандзюк
нападение, Херсон, полиция, кислота, Гандзюк
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Загрузка...