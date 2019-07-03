В 13 областях Украины из-за непогоды обесточены сотни населенных пунктов

Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго

Фото: twitter.com/CityReport.

В Украине из-за ухудшения погоды в 13 областях без электроснабжения остались 525 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 3 июля в результате осложнения погодных условий (сильный ветер, дождь, град) остаются обесточенными 525 населенных пунктов в 13 областях", – говорится в сообщении.

В частности, в Днепропетровской области обесточены 163 населенных пунктов, в Черниговской – 110, в Винницкой – 57, в Николаевской – 41, в Черновицкой – 38, в Кировоградской – 35, в Донецкой – 26, в Луганской – 14, в Запорожской – 12, в Житомирской – 11, в Сумской – 9, в Черкасской – 6, в Киевской – 3.

"К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, вчера непогода лишила электроснабжения 601 населенный пункт в пяти регионах Украины.

Также ранее непогода бушевала в Украине 27 июня. Вследствие грозы, ливней и штормового ветра сотни населенных пунктов остались без электричества, есть погибшие:

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