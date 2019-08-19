Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,14
27,85

Пожар на свалке в Черкассах: огонь вспыхнул недалеко от жилых многоэтажек

19 августа, 19:49

Как только удается потушить один участок, огонь разгорается на другом

В Черкассах вспыхнул пожар на полигоне бытовых отходов: вспыхнули сухая трава, кусты и бытовой мусор. С утра пожарные устраняют очаги возгорания.

Пожар на полигоне начался около семи утра и огонь начал быстро распространяться. На месте возгорания работают две бригады спасателей.

Как только пожарным удается потушить один участок, как огонь вспыхивает на другом. Около полудня пожар удалось локализовать.

Площадь возгорания сравнительно небольшая. Однако в 500 метрах от огня находятся многоэтажки. Впрочем, спасатели утверждают, что серьезной угрозы местным жителям нет.

"Учитывая значительное расстояние, это около 500 метров к ближайшему жилому дому, угрозы людям особой нет. На месте работают спасатели, то есть, контролируют возможное распространение огня", – говорит пресс-секретарь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области Виталий Шульга.

Среди версий пожара – поджог и неосторожное обращение с огнем.

Ранее сообщалось, чтов Ровно ликвидируют серьезный пожар на мусорной свалке

Напомним, ранее в Олевске Житомирской области сгорела цистерна с ядохимикатами. Также сообщалось, что в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

пожар Черкассы свалка

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Похолодание и дожди: синоптики рассказали, где в Украине ухудшится погода
Похолодание и дожди: синоптики рассказали, где в Украине ухудшится погодаУкраина
В Украину возвращается жара: прогноз погоды на Яблочный Спас
В Украину возвращается жара: прогноз погоды на Яблочный СпасУкраина
В жутком ДТП в Полтавской области погибли два человека
В жутком ДТП в Полтавской области погибли два человекаДругие регионы
В Кропивницком произошла экологическая катастрофа: появилось видео последствий
В Кропивницком произошла экологическая катастрофа: появилось видео последствийДругие регионы
В смертельном ДТП в Сумской области погибла целая семья
В смертельном ДТП в Сумской области погибла целая семьяДругие регионы
Подробности жуткого ДТП в Полтавской области: погибла известная балерина
Подробности жуткого ДТП в Полтавской области: погибла известная балеринаХарьков

Новости партнеров

Loading...