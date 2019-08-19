Пожар на свалке в Черкассах: огонь вспыхнул недалеко от жилых многоэтажек

Как только удается потушить один участок, огонь разгорается на другом

В Черкассах вспыхнул пожар на полигоне бытовых отходов: вспыхнули сухая трава, кусты и бытовой мусор. С утра пожарные устраняют очаги возгорания.

Пожар на полигоне начался около семи утра и огонь начал быстро распространяться. На месте возгорания работают две бригады спасателей.

Как только пожарным удается потушить один участок, как огонь вспыхивает на другом. Около полудня пожар удалось локализовать.

Площадь возгорания сравнительно небольшая. Однако в 500 метрах от огня находятся многоэтажки. Впрочем, спасатели утверждают, что серьезной угрозы местным жителям нет.

"Учитывая значительное расстояние, это около 500 метров к ближайшему жилому дому, угрозы людям особой нет. На месте работают спасатели, то есть, контролируют возможное распространение огня", – говорит пресс-секретарь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области Виталий Шульга.

Среди версий пожара – поджог и неосторожное обращение с огнем.

Ранее сообщалось, чтов Ровно ликвидируют серьезный пожар на мусорной свалке.

Напомним, ранее в Олевске Житомирской области сгорела цистерна с ядохимикатами. Также сообщалось, что в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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