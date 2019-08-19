Охранники отеля в Одессе о страшном пожаре: мы не обязаны вызывать пожарных

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После пожара в Одессе, где вспыхнуло помещение отеля, расположенного недалеко от железнодорожного вокзала и погибли девять человек, в охранной компании "Карабинер" опровергли информацию, озвученную бизнесменом Вадимом Черным о том, что они должны были вызвать пожарных.

"Между СБ "Карабинер" и отелем "Токио Стар" не было договорных отношений по противопожарной безопасности. Противопожарная система данного объекта не подключена к пульту центрального наблюдения "Карабинер". Заключен договор на кнопку тревожного вызова группы быстрого реагирования. Соответствующие договоры на предоставление данной услуги были переданы в полицию", — сообщили в охранной фирме.

Отметим, что ранее Черный заверил, что пожарная автоматика послала сигнал о возгорании на пульт охранной фирмы, но оттуда он спасателям почему-то не поступил. Спасатели выехали только после звонка работников отеля.

В свою очередь, на совместном брифинге руководства полиции, прокуратуры и ГСЧС, отметим, также говорилось о том, что в отеле было установлено противопожарное оборудование, которое подключено к тревожной кнопке.

"Почему охрана не реагировала на это, в этом разберется следствие", — прокомментировал на брифинге начальник одесской полиции Олег Бех.

Между тем, стало известно, что у всех людей, госпитализированных после пожара, наблюдается положительная динамика, сообщила заместитель муниципального департамента здравоохранения Надежда Гончаренко.

Всего при пожаре пострадало 10 человек. Двоих доставили в Одесский областной медицинский центр, семерых — в ожоговое отделение и реанимацию горбольницы №10 и еще одного, гражданина Литвы, в ГКБ №5.

Двоих пострадавших уже выписали: гражданина Сьерра-Леоне в 17 августа, украинку – 18 августа. Еще двоих "тяжелых" перевели из реанимации ГКБ №10 в ожоговое отделение. Таким образом в десятой больнице остаются пять человек, в том числе двое в реанимации.

В областном медицинском центре один человек находится в реанимации, еще один в ожоговом отделение. Обоих удалось стабилизировать. Все пострадавшие обеспечены медикаментами.

Напомним, что пожар в одесской гостинице "Токио Стар", которая расположена в здании бывшего трамвайного депо, произошел в ночь на 17 августа. В результате пожара погибли девять человек, 10 пострадали.

Полиция начала расследование по ч. 2 ст. 270 ("Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности") Уголовного кодекса Украины. Также Государственное бюро расследований Украины начало досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, рассматриваются три версии.

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель людей в пожаре.

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