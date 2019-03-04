Пожизненно осужденному убийце Оксаны Макар пересмотрят приговор

Преступника доставят в Николаев в СИЗО

Фото: NovostiN

Пожизненно осужденному убийце Оксаны Макар пересмотрят приговор //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d9a/240/5c7d9a2404b0c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d9a/240/5c7d9a2404b0c.jpg 2019-03-04T23:34:00+02:00 Другие регионы Преступника доставят в Николаев в СИЗО

Дата судебного заседания по пересмотру дела главного фигуранта дела Оксаны Макар – Евгения Краснощека, который был приговорен к пожизненному заключению, – пока еще не назначена.

Но его должны привезти в Николаев, сообщил пресс-секретарь Центрального районного суда Николаева Владимир Диденко, передает "Укринформ".

"Дата судебного заседания по пересмотру дела Евгения Краснощека пока еще не назначена. Могу лишь сообщить, что коллегия судей Центрального райсуда города Николаева, рассмотрев заявление осужденного о пересмотре его дела по вновь открывшимся обстоятельствам, постановила на период рассмотрения заявления на перевод его из Новгород-Северской исправительной колонии №31, где он отбывает наказание, в Государственное учреждение "Николаевский следственный изолятор", – сказал Диденко.

Краснощек признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами 4, 10, 12 части 2 статьи 115, части 4 статьи 152, частью 3 статьи 153 Уголовного Кодекса Украины, приговорен к пожизненному лишению свободы.

Напомним, в марте 2012 года в Николаеве трое парней изнасиловали и сожгли 18-летнюю Оксану Макар (она умерла через 20 дней). Возмущенные зверством и тем, что милиция отпустила подозреваемых, тысячи николаевчан тогда вышли протестовать. О трагедии узнал весь мир.

27 ноября в Центральном суде города Николаева коллегия судей вынесла приговор обвиняемым в деле об убийстве Оксаны Макар. В соответствии с ним, все трое обвиняемых получили наказание за совершенное преступление: Евгений Краснощек — пожизненное, Максим Присяжнюк — 15 лет, Артем Погосян — 14 лет лишения свободы. Апелляционные жалобы на приговор подали представители потерпевшей стороны и представители обвиняемых.

Впрочем, 30 мая 2013 года Апелляционный суд Николаевской области оставил в силе приговор троим убийцам Оксаны Макар.

Между тем, имя матери Оксаны Макар Татьяны Суровицкой после трагедии фигурировало в скандалах. Покупка недвижимости на пожертвования, пьяный дебош. Была и грязная история, связанная с отчимом Оксаны Макар. Правозащитники настаивали, чтобы мать привлекли за сутенерство. Также ее судили за кражу детских вещей.

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