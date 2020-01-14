Резонансное убийство в Каховке: стали известны шокирующие детали преступления

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После увольнения и отстранения от работы ряда высших руководителей Каховского отдела полиции, в Главном управлении полиции Херсонской области рассказали о новых деталях в расследовании резонансного дела об убийстве 26-летнего Владимира Чебукина.

В частности, правоохранители установили, что "Портнов (уволенный 13 января правоохранитель, – Ред.) вместе с подозреваемым Кашниковым, который сейчас находится в СИЗО, инсценировали нападение на Кашникова и пытались скрыть следы преступления".

Так, в ногу подозреваемому в убийстве Владимира Чебукина, чтобы представить преступление как самооборону, стрелял его друг полицейский, а не сам Чебукин.

Кроме того, с места преступления загадочным образом исчезло видео с камер наблюдения и автомобиль убитого Владимира Чебукина.

"С места происшествия скрылся автомобиль жертвы, следователь его не конфисковал. Неустановленные лица переместили его в то место, где мы его в итоге изъяли во время проведения обыска. На дверях и корпусе автомобиля выявлены пулевые повреждения", – рассказали в ГУ НП в Херсонской области.

Также в полиции отметили, что, возможно, преступление "происходило в присутствии сотрудника следственно-оперативной группы". Сейчас данный факт проверяется.

Принимали ли в сокрытии преступления участие уже бывшие сотрудники Каховской полиции – устанавливается Государственным бюро расследований. Проводится дополнительная экспертиза.

Как сообщал сайт "Сегодня", ЧП произошло, когда Владимир Чебукин пришел в дом своей бывшей жены, где проживал его сын. В этот момент там отдыхал нынешний сожитель его экс-супруги, бывший полицейский, со своим знакомым – работником полиции. Между мужчинами произошла перепалка, после чего, по предварительным данным, сожитель экс-супруги и расстрелял Владимира.

После этого в городе начался стихийный митинг. Основная причина народного гнева – люди подозревали полицию в сокрытии следов убийства мужчины. Мать погибшего, ссылаясь на следователя, рассказала, что в ее сына стреляли, предположительно, из трех разных оружий.

Все подробности в спецтеме Протесты в Каховке

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