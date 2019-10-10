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Впервые после освобождения Роман Сущенко приехал в родные Черкассы.

Украинского журналиста арестовали в Москве, в 2016 году, и обвинили в шпионаже.

В сентябре во время обмена пленными он вернулся домой. Рассказал, что в российской тюрьме получил более четырехсот писем и открыток из Украины, России, Канады и других стран.

После завершения лечения Сущенко планирует вернуться к журналистике.

Имеет творческие планы: издать тюремные дневники и провести благотворительный аукцион собственных картин.

"Все средства, которые будут получены, мы собираемся перевести на счета семей политзаключенных, а также в детсад в Крыму, детям крымских татар, которые там находятся", – рассказал о своих планах Роман Сущенко.

Ранее на пресс-конференции Сущенко рассказал подробности своего задержания в Москве. По его словам, это была грубая операция, которая была осуществлена российскими спецслужбами примерно за год.

Также смотрите онлайн-трансляцию пресс-конференции бывшего узника Кремля.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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