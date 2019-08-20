Бумага, акварель и чай: Сущенко написал в российской колонии новую картину

/ Фото: AFP

Украинский журналист Роман Сущенко, который был незаконно осужден и лишен свободы в России, прислал новый рисунок из места заключения, сообщает Укринформ.

С помощью акварели, черной шариковой ручки и чая узник Кремля изобразил мрачную башню.

Таким образом Сущенко передал свое видение ситуации и атмосферы, которая царит в колонии.

"Это видение моей нынешней ситуации: камни, темница, обледеневшие ступени и где-то в каменном проеме небо, облака и свежий воздух – пространство – свобода! Туда нужно еще подняться, дойти, добраться, не упасть", – говорится в его письме к родным.

Также, по словам Сущенко, начало августа в Кировской области не очень теплое: днем до +13 и +5 ночью. Поэтому он постоянно надевает теплую одежду, так как в камере холодные каменные стены. К тому же на них появляется плесень.

Из-за погоды у него наблюдается повышенное давление.

Напомним, собственного корреспондента "Укринформа" во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это опровергли.

Как мы писали, в апреле в киевской мэрии прошла художественная выставка "Не вмирає душа наша, не вмирає воля...", на которой были представлены работы Романа Сущенко.

А в мае созданные в российской тюрьме картины украинского политзаключенного представили на выставке в США.

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