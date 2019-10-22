Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,98
27,9

С иконой на столе: в Хмельницкой области сельский глава погорел на взятке

22 октября, 16:23

За решение земельных вопросов он требовал 15 тысяч гривен

/ Фото: Нацполиция

В Хмельницкой области задержали сельского голову, который за взятку согласился "подсобить" в решении земельных вопросов.

Чиновник требовал для себя 15 тыс. гривен и пообещал местной жительнице повлиять на депутатов в вопросе предоставления согласия проекта землеустройства земельного участка.

Задержали голову прямо в кабинете после получения указанных средств. Примечательно, что на рабочем столе взяточника можно заметить икону, развернутую лицом к каждому входящему.

Реклама

По данному факту открыто досудебное расследование. Мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас следственные действия продолжаются.

В тренде
"Не нашел себя в жизни": стала известна причина самоубийства депутата в Полтавской области

Ранее на Волыни сегодня задержали сельского председателя о во время получения пяти тысяч долларов взятки.

Ранее Порошенко уволил за взятки районного главу во Львовской области. Чиновник требовал от своего подчиненного 21 тыс. гривен за беспрепятственное продвижение по службе.

Также во Львовской области сельский глава организовал систему "откатов". Он требовал 10% "отката" от общей суммы договора за перечисление средств из местного бюджета за проведенные работы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

земля взятка сельский голова хмельницкая область

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Экслюзив:
Экслюзив: "Сегодня" нашли новый дом раненым аистамУкраина
Прячьте зонты подальше: прогноз погоды в Украине на неделю
Прячьте зонты подальше: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
В Чернигове 23-летняя девушка получила пожизненный срок за убийство родственников
В Чернигове 23-летняя девушка получила пожизненный срок за убийство родственниковДругие регионы
Смертельное ДТП в Винницкой области: у водителя легковушки не было шансов
Смертельное ДТП в Винницкой области: у водителя легковушки не было шансовДругие регионы
В Винницкой области произошло смертельное ДТП с участием пьяного полицейского
В Винницкой области произошло смертельное ДТП с участием пьяного полицейскогоДругие регионы
В Житомирской области массовая драка закончилась смертельной поножовщиной
В Житомирской области массовая драка закончилась смертельной поножовщинойДругие регионы

Новости партнеров

Loading...
загрузка...