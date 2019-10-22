С иконой на столе: в Хмельницкой области сельский глава погорел на взятке

За решение земельных вопросов он требовал 15 тысяч гривен

/ Фото: Нацполиция

В Хмельницкой области задержали сельского голову, который за взятку согласился "подсобить" в решении земельных вопросов.

Чиновник требовал для себя 15 тыс. гривен и пообещал местной жительнице повлиять на депутатов в вопросе предоставления согласия проекта землеустройства земельного участка.

Задержали голову прямо в кабинете после получения указанных средств. Примечательно, что на рабочем столе взяточника можно заметить икону, развернутую лицом к каждому входящему.

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По данному факту открыто досудебное расследование. Мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас следственные действия продолжаются.​

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Ранее на Волыни сегодня задержали сельского председателя о во время получения пяти тысяч долларов взятки.

Ранее Порошенко уволил за взятки районного главу во Львовской области. Чиновник требовал от своего подчиненного 21 тыс. гривен за беспрепятственное продвижение по службе.

Также во Львовской области сельский глава организовал систему "откатов". Он требовал 10% "отката" от общей суммы договора за перечисление средств из местного бюджета за проведенные работы.

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