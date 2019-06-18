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Семья из Полтавы спасла двух лисят от неминуемой смерти

18 июня, 16:22

Зверей хотели продать охотникам на притравочную станцию


Полтавская семья спасла двух лисят от неминуемой смерти на притравочной станции. Теперь зверьки живут у неравнодушных людей дома и не боятся идти на руки. Все это – видели журналисты "Сегодня".

Братьям-лисятам Бейли и Майли по три месяца. Их семья Хан с помощью волонтеров выкупила у торговцев за 1200 гривен. Животных хотели продать охотникам на притравочную станцию.

Пока что к чужим лисята относятся с опаской, но все же позволяют себе угостить. Нянчатся с животными все четверо детей семьи, а самый маленький Саша любит баловать зверюшек вкусненьким. Еще с лисятами пытаются подружиться пятеро собак и двое котов, живущих в семье.

Напомним, не так давно в Винницкой области от смерти спасли раненую косулю

Ранее Верховная Рада отказалась усилить наказание за случаи живодерства в Украине. Народные депутаты не поддержали законопроект №6598 о внесении изменений в законодательство в сфере охраны животного и растительного мира.

Как мы уже писали, законопроект должен был ввести также обязательную стерилизацию и чипирование животных, и запретить убивать животных ради веселья. Основатель фонда "Вернись живым", владелец двух собак и постоянный участник акций в защиту животных Виталий Дейнега рассказал в комментарии сайту "Сегодня"почему важно защищать животных.

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Тег Полтава, спасение, лисы, спасение животных, притравка

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