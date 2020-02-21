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Скандал в Новых Санжарах: что думают местные депутаты (видео)

21 февраля, 10:35

В Полтавском облсовете обговаривают ситуацию вокруг эвакуации украинцев

В Полтавском областном совете проходит внеочередная сессия. Депутаты рассматривают только один вопрос – о ситуации, которая сложилась в Новых Санжарах в связи с эвакуацией украинцев из Китая в местный санаторий.

Как сообщалось ранее, в городе Новые Санжары Полтавской области местные жители протестуют против размещения в Медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" эвакуированных из Китая украинцев.

Они считают, что медицинской центр не имеет соответствующего оборудования, а в случае возникновения болезни это станет настоящей катастрофой. Участники акции протеста устраивают баррикады и жгут шины.

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В свою очередь заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что медицинский центр МВД "Новые Санжары" выбрали для обсервации эвакуированных из охваченного коронавирусом китайского Уханя из-за того, что заведение можно было быстро освободить без каких-либо проблем.

Сайт "Сегодня" следит за развитием событий. Всю информацию, фото и видео – читайте и смотрите в нашем онлайн.

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Скандал в Новых Санжарах из-за коронавируса: протестующих уже больше тысячи

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ему известно, кто может стоять за протестом местных жителей в Новых Санжарах в связи с прилетом эвакуированных украинцев из Уханя. Аваков заявил, что те люди, которые совершили правонарушения, бросали камни, задержаны.

"Мы будем решать, как они будут наказаны", – сказал глава МВД.

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Китай сессия эвакуация Новые Санжары онлайн Полтавская область

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