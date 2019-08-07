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Скрывался от следствия с 2016 года: в Полтавской области задержали организатора опасной банды

Сегодня, 14:48

Участников группировки подозревают в ряде тяжких преступлений

Фото: ГУНП в Полтавской области

Фото: ГУНП в Полтавской области

В Полтавской области полицейские задержали членов организованной преступной группировки, которых разыскивают за ряд тяжких преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Как рассказал начальник полиции Полтавщины Андрей Замахин, организатора и участника преступной группы, подозреваемых в совершении тяжких преступлений в течение 2015-2016 годов, уличили в Полтаве. Фигуранты скрывались от следствия с 2016 года.

Фото: ГУНП в Полтавской области

"В настоящее время продолжается расследование по рамках уголовного производства, открытого по двум статьям Уголовного закона – ч. 4 ст. 189 (вымогательство), ч. 3 и ч. 4 ст. 187 УК (разбой)", – рассказали в полиции.

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Ранее сообщалось, что под Киевом задержали крупную банду угонщиков элитных авто. Всего в группировку входило 12 человек, среди них были и женщины. В течение трех лет на территории столицы, Киевской области и других регионов Украины они воровали такие авто как Mazda, Kia, Honda, Toyota, Lexus и BMW.

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Также новости "Сегодня" писали, что полиция задержала организатора преступной группировки, которую подозревают в 18 нападениях.

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