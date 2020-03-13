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Смерть от коронавируса: в Житомире ждут распоряжений Киева относительно похорон

13 марта, 18:06

Руслан Ровик

В области существует план на случай смерти людей от коронавируса

В Радомышле после смерти женщины, зараженной коронавирусом, руководство Житомирской области ожидает распоряжений из Киева относительно ее похорон.

Об этом во время брифинга заявил глава ОГА Виталий Бунечко.

"Руководство Житомирской облгосадминистрации ожидает распоряжения руководства государства относительно похорон умершей от коронавируса жительницы города Радомышль", – сказал он.

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Бунечко добавил, что в области разработан план действий в такой ситуации, и в нем предусмотрено, как хоронить умершего и утилизировать ее биологический материал, вещи и прочее, "однако в ведомстве ждут указания из центра".

"Мы проинформировали об этом случае руководство государства и ждем соответствующих распоряжений", - отметил он.

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Напомним, что 13 марта стало известно о смерти пожилой женщины с коронавирусом, госпитализированной в Радомышле.

Отметим, что 12 марта инфекцию зафиксировали у двух украинцев – в Черновицкой и Житомирской областях.

Также стоит добавить, что первый случай коронавируса обнаружили у жителя Черновцов, который вернулся из путешествия по Италии.

Напомним, что ранее в Минздраве напомнили украинцам о методах профилактики заражения любым вирусом, в том числе и COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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похороны умерла коронавирус житомирская область

Источник: Сегодня

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