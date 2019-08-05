В Запорожской области грузовик и легковушка попали в жуткое ДТП: погиб мужчина

В Запорожской области на трассе Харьков – Симферополь произошло ДТП с участием грузовика и легковушки. Водитель Chevrolet погиб на месте, сообщили в пресс-службе полиции региона.
Смертельная авария произошла 4 августа около 19:45 в селе Каменское Васильевского района. Как выяснилось, водитель легковушки Chevrolet Niva не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Isuzu NQR 71R, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель Chevrolet 1993 года рождения от полученных травм погиб на месте.
"По данному факту открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.
Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).
Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.
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