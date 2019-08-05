От полученных травм водитель ВАЗа скончался на месте

Фото: ГУНП в Одесской области

Смертельное ДТП в Одесской области: легковушка влетела в дерево https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%A2%D0%9F%20%D0%B2%20%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%A2%D0%9F%20%D0%B2%20%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 2019-08-05T13:19:00+03:00 Одесса От полученных травм водитель ВАЗа скончался на месте

В Одесской области легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево. Водитель скончался на месте, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Авария произошла возле села Чабанское. Как выяснилось, водитель не справился с управлением, в результате чего легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево. От полученных травм мужчина погиб мгновенно.

Фото: ГУНП в Одесской области

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Устанавливаются обстоятельства трагедии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама