Смертельное ДТП в Одесской области: легковушка влетела в дерево

В Одесской области легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево. Водитель скончался на месте, сообщили в пресс-службе полиции региона.
Авария произошла возле села Чабанское. Как выяснилось, водитель не справился с управлением, в результате чего легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево. От полученных травм мужчина погиб мгновенно.
"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Устанавливаются обстоятельства трагедии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.
Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).
Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк