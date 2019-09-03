Смертельное ДТП в Житомирской области: легковушка влетела в кювет

В Пулинском районе Житомирской области легковушка влетела кювет. Водитель автомобиля погиб, сообщили в пресс-службе полиции региона.

ДТП произошло сегодня ночью в селе Слободка. Как выяснилось, 26-летний водитель Ford не справился с управлением, и легковушка съехала в кювет.

В результате аварии водитель получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Мужчина скончался на месте происшествия. Кроме того, пострадал его пассажир, 20-летний местный житель. Мужчину с телесными повреждениями доставили в больницу.

"Все обстоятельства указанного происшествия выясняются в рамках начатого досудебного расследования по ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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