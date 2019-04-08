Смерти от гриппа: в Кировоградской области зафиксировано еще два летальных исхода

От гриппа умерли жители Кропивницкого и Компанеевского района

В Тернопольской области выросло число больных гриппом и ОРВИ.

Смерти от гриппа: в Кировоградской области зафиксировано еще два летальных исхода //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/030/e43/5c5030e436932.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/030/e43/5c5030e436932.jpg 2019-04-08T13:42:00+03:00 Другие регионы От гриппа умерли жители Кропивницкого и Компанеевского района

В Кировоградской области за минувшую неделю два человека умерли от осложнений гриппа группы А(H1N1). Об этом сообщили в областном лабораторном центре Минздрава.

"Зарегистрированы еще два летальных исхода от осложнения гриппа в городе Кропивницкий и Компанеевском районе. Лабораторно подтвержден вирус гриппа типа А(H1N1) сезонный", – говорится в сообщении.

Всего по области за эпидемический период было зафиксировано девять летальных исходов. Лабораторно было подтверждено 84 лабораторно подтвержденных случаев гриппа. Ни один из больных не был привит против гриппа.

Эпидемическую ситуацию в Центре охарактеризовали как "относительно спокойную", а показатель заболеваемости не превышает уровень эпидемического порога (минус 42,6%). За медицинской помощью в учреждения здравоохранения области обратилось 2644 больных, из них почти 70% – дети. Всего госпитализированных – 220.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за гриппа в Украине умерло 45 человек. Кроме того, мы писали, что на 10-й неделе года показатель заболеваемости в Киеве снизился и стал на 52,3% меньше эпидемического порога.

Также ранее мы писали о том, что в Украине не хватает экспресс-тестов на грипп. Найти их в аптеках почти невозможно, хотя эпидемиологический сезон в самом разгаре. Врачи говорят, без таких тестов трудно определить – у больного обычная простуда или опасный грипп.

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