Соседские войны в Николаеве: пострадавшими оказались двое детей

Мужчина ударил женщину на глазах у ее дветей

В Николаеве житель квартиры на первом этаже не может ужиться с соседями, живущими этажом выше – когда дети там начинают шуметь, мужчина идет на чердак и умышленно громко топает. А когда такие методы мести исчерпали себя – он пустил в ход кулаки.

"С потолка начала сыпаться штукатурка. Я поняла, что началась месть соседей", – рассказала местная жительница.

Жильцы признаются, что беготня их детей раздражает соседа снизу. Чтобы отомстить, он громко включает музыку или идет на чердак и что есть силы там прыгает. К тому же, еще и угрожает.

"Я тебе ноги переломаю! Мы им мешаем жить тем, что у нас дети ходят", – говорит женщина.

Татьяна Димитрова дважды обращалась в полиции, но участковый, по ее словам, обе жалобы проигнорировал, посоветовав приходить к нему с доказательствами, а потому, когда сосед устроил очередные "танцы" на чердаке, Татьяна включила камеру, за что получила от него несколько ударов.

"Он открыл двери, и начал на меня кидаться с кулаками. Из-за этого я получила очень сильно по голове и по лицу. Он, когда меня бил, он толкнул меня сильно в квартиру, и я ударилась головой об стену", – рассказала женщина.

"Я сильно испугалась, очень сильно начала кричать, потому что я боюсь, когда трясется потолок", – призналась дочь Татьяны – Виктория.

Старшая, восьмилетняя Вика, до сих пор не может прийти в себя от страха. До этого инцидента Татьяна скрывала проблему от мужа – он нацгвардеец и принимает участие в операции Объединенных сил.

Женщина не хотела его волновать, однако после избиения таки решилась все рассказать и тот ей посоветовал позвонить в полицию, снять побои и ждать его.

"Отправила видео мужу, и мужа отпустили из зоны АТО для нашей защиты", – рассказала она.

По словам Григория, он хочет защитить дочь и жену, но разбираться с соседом один на один не хочет и намерен добиваться правды в суде.

"Человек приехал отсюда, поменял меня, и я приехал домой. Я доведу это дело до конца, я не просто так приехал, довести до конца, до суда. Зачем бить, угрожать словами если все это можно сделать по суду", – рассказал Григорий Димитров.

Журналисты решили зайти и к самому соседу-скандалисту. Однако тот свое поведение объяснять отказался. В свою очередь, полицейские зафиксировали побои и начали следствие.

"Умышленное легкое телесное повреждение – санкция статьи предполагает от штрафа до исправительных работ до одного года", – отметила спикер Нацполиции в Николаевской области Антонина Лашта.

Пока взрослые разбираются, дети приходят в себя от стресса. Четырехлетняя Аня уже улыбается, а вот старшая Вика – до сих пор угнетена. В ее рисунке – вся история соседских войн.

"Действия соседа вызывают опасения – если конфликтная ситуация как можно быстрее разрешиться с ребенком все будет в порядке", – говорит психолог.

А вот видео стычки, свидетелями которой стали дети, вызывает у эксперта обеспокоенность.

"Ну, мама-провокатор. Когда ребенок является свидетелем подобных ситуаций, это может быть и тревожность, и социальные страхи, и боязнь проявиться, и боязнь коммуникаций. Если с ребенком не начать сейчас работать – может вылиться в очень плохую ситуацию", – предупредила специалист.

Напомним, не не так давно в Одессе правоохранители задержали мужчину, который посреди улицы ограбил девушку.

Ранее мы писали, что в Одесской области четверо неизвестных в масках совершили разбойное нападение на семью. Потерпевших с многочисленными травмами госпитализировали.

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