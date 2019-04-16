Неудачное свидание: в Одессе мужчина жестоко избил и ограбил девушку
Задержанному грозит от трех до семи лет лишения свободы
В Одессе правоохранители задержали мужчину, который на свидании избил и ограбил студентку. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
Как выяснилось, 35-летний мужчина познакомился с 19-летней девушкой в интернете и договорился с ней о встрече. Придя в ее арендованную квартиру, злоумышленник сразу набросился на студентку с кулаками и начал душить. Когда потерпевшая закричала, злоумышленник испугался и, захватив ее сумку, сбежал.
Придя в себя, студентка обратилась к копам. За считанные часы полицейские нашли злоумышленника. Он оказался ранее судимым жителем Хмельницкой области. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
"По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции и отметили, что мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.
Напомним, не не так давно в Одессе правоохранители задержали мужчину, который посреди улицы ограбил девушку.
Ранее мы писали, что в Одесской области четверо неизвестных в масках совершили разбойное нападение на семью. Потерпевших с многочисленными травмами госпитализировали.
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