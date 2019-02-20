Страшное ДТП в Полтавской области: появились новые подробности

Маршрутка, выполнявшая рейс из Варшавы в Запорожье, принадлежала жителю Запорожской области

Маршрутка врезалась в отбойник, слетела в кювет и перевернулась. Фото: Сегодня

Страшное ДТП в Полтавской области: появились новые подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d75/84d/5c6d7584d808b.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d75/84d/5c6d7584d808b.png 2019-02-20T17:38:00+02:00 Другие регионы Маршрутка, выполнявшая рейс из Варшавы в Запорожье, принадлежала жителю Запорожской области

Стали известны новые подробности страшной аварии с микроавтобусом, который выполнял рейс из Варшавы в Запорожье и разбился в Полтавской области. По последним данным, все пять пассажиров, которые были в салоне, погибли, а за жизнь водителя сейчас борются врачи – он находится в реанимации.

Как выяснилось по номеру телефона, указанному на машине, Volkswagen принадлежал жителю Энергодара, который предоставлял его для пассажирских перевозок.

По словам начальника пресс-службы Нацполиции в Полтавской области Юрия Сулаева, водитель управлял микроавтобусом по доверенности – он вез своих земляков, набрав пассажиров через сервис BlaBlaCar.

Также сообщается, что все пассажиры выехали из Варшавы, а в Киеве вышли двое из них. В салоне остались жители Запорожской области — мужчины 29 и 34 лет, а также женщины – 29, 41 и 60 лет.

В Полтавской области Volkswagen зацепился за отбойник и слетел в кювет, перевернувшись на крышу. Двое мужчин и женщина скончались на месте, две женщины умерли в Лубенской центральной городской больнице, а 30-летний водитель находится в реанимации с переломами конечностей, костей таза, тяжелой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки.

По одной из версий, шофер мог уснуть за рулем. Сам он после аварии находился в сознании и сообщил, что не справился с управлением на скользком участке дороге.

Полиция открыла уголовное производство по статье "нарушение Правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц", санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Полтавской области перевернулся микроавтобус из Варшавы: четверо погибших . Еще два человека, среди которых и водитель, находились в реанимации.

Ранее мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за непристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за непристегнутый ремень, но водителям он мешает.

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