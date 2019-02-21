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У жителя Житомирской области обнаружили запасы наркотиков и боеприпасы

Сегодня, 12:33

Все запрещенные находки изъяли

Изъятые боеприпасы
Изъятые боеприпасы. Фото: Нацполиция
У жителя Житомирской области обнаружили запасы наркотиков и боеприпасы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e7c/451/5c6e7c4514c97.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e7c/451/5c6e7c4514c97.jpg Другие регионы Все запрещенные находки изъяли

Полиция во время санкционированного обыска жилья обнаружила у жителя Житомирской области оружие и наркотические вещества. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Правоохранители выяснили, что 35-летний житель Радомышльского района может хранить дома запрещенные предметы. В рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами") полицейские провели обыск в жилище мужчины.

"В результате правоохранители обнаружили винтовку Мосина времен Второй мировой войны, ствол и затворы к такому же оружию, более трех десятков патронов к нарезному и гладкоствольному оружию калибра 7,62 и 16 мм, незарегистрированное охотничье ружье, охотничий нож, банки с порохом, глушители и прочее принадлежности к оружию", – пишут в сообщении.

Кроме того, хозяин хранил полиэтиленовые пакетики с измельченной растительной массой, похожей на наркотические вещества. Все обнаруженное полицейские изъяли и направили на экспертизу.

"По словам мужчины, оружие он нашел неподалеку в лесу, – сообщил начальник Радомышльского отделения полиции Дмитрий Никурадзе. - Сейчас следователи устанавливают происхождение арсенала и наркотиков и выясняют цель, с которой фигурант уголовных производств хранил все обнаруженное".

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за незаконное обращение с оружием и хранение наркотиков. За нарушение злоумышленнику грозит лишение свободы от трех до семи лет.

Напомним, что в Запорожье полицейские изъяли у мужчины переделанное оружие и наркотики. 

Также в Кривом Роге сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией изъяли у местного жителя оружие и боеприпасы, которые были завезены из района проведения операции Объединенных сил. 

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Тег оружие, боеприпасы, обыск, житомирская область, наркотические средства

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