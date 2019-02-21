У жителя Житомирской области обнаружили запасы наркотиков и боеприпасы
Все запрещенные находки изъяли
Полиция во время санкционированного обыска жилья обнаружила у жителя Житомирской области оружие и наркотические вещества. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.
Правоохранители выяснили, что 35-летний житель Радомышльского района может хранить дома запрещенные предметы. В рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами") полицейские провели обыск в жилище мужчины.
"В результате правоохранители обнаружили винтовку Мосина времен Второй мировой войны, ствол и затворы к такому же оружию, более трех десятков патронов к нарезному и гладкоствольному оружию калибра 7,62 и 16 мм, незарегистрированное охотничье ружье, охотничий нож, банки с порохом, глушители и прочее принадлежности к оружию", – пишут в сообщении.
Кроме того, хозяин хранил полиэтиленовые пакетики с измельченной растительной массой, похожей на наркотические вещества. Все обнаруженное полицейские изъяли и направили на экспертизу.
"По словам мужчины, оружие он нашел неподалеку в лесу, – сообщил начальник Радомышльского отделения полиции Дмитрий Никурадзе. - Сейчас следователи устанавливают происхождение арсенала и наркотиков и выясняют цель, с которой фигурант уголовных производств хранил все обнаруженное".
Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за незаконное обращение с оружием и хранение наркотиков. За нарушение злоумышленнику грозит лишение свободы от трех до семи лет.
Напомним, что в Запорожье полицейские изъяли у мужчины переделанное оружие и наркотики.
Также в Кривом Роге сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией изъяли у местного жителя оружие и боеприпасы, которые были завезены из района проведения операции Объединенных сил.
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