Убийство экс-депутата в Сумах: в деле появились неожиданные подробности

Сегодня, 09:52

Вдова и дочь погибшего экс-депутата, а также водитель женщины, пропали без вести

Автор фото: Сергей Ревера, &quot;Сегодня&quot;
Автор фото: Сергей Ревера, "Сегодня"

После убийства бывшего депутата и чиновника городского совета Сум Анатолия Жука пропали без вести его вдова и дочь. Об этом сообщает издание Данкор.

Как заявил один из друзей убитого, супруга экс-депутата, Анна Жук, вместе с дочерью должна была приехать сначала к свекрови, а затем к нему. Но ни по одному адресу их не было. Поэтому он обратился в полицию.

В свою очередь, адвокат Анны Жук от каких-либо комментариев отказался, а в полиции сообщили, что 8 августа были приняты сразу три заявления об исчезновении вдовы убитого чиновника и его дочери, которые подали родственники и друзья семьи.

Также пропал и водитель женщины – Александр Яценко. Известно, что на поиски вдовы выехали оперативники полиции с кинологами. На данный момент местоположение пропавших выясняется.

Напомним, 2 августа во дворе частного дома нашли мертвым экс-депутата и чиновника городского совета Анатолия Жука. Тело погибшего обнаружил его 58-летний отец.

Жук был убит выстрелом в голову, а на месте его гибели нашли пистолет. Также сообщалось, что чиновник был ранее судим за хулиганство и хранение оружия.

Позже были опубликованы первые фото с места убийства. Кроме пистолета возле тела нашли стреляную гильзу.
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