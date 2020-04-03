В Бердичеве мужчина с COVID-19 впал в кому

В Житомирской области мужчина, инфицированный COVІD-19, впал в кому – житель Бердичева находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил на брифинге начальник Управления здравоохранения областной государственной администрации Николай Суслик.

"Сейчас пациент находится на искусственной вентиляции легких, сатурация достаточная за счет оборудования, температура тела несколько снизилась, но держится. Сейчас это состояние комы", – говорится в сообщении.

Он добавил, что мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в состояние медикаментозного сна.

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Отметим, что ранее мы сообщали – в Украине 16 человек с коронавирусом находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, все они в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее в Минздраве предложили ужесточить режим карантина в Украине, чтобы как можно мягче пережить пик коронавируса в стране, который прогнозируется на вторую половину апреля.

Также мы публиковали карту заболевших по регионам.

Стоит добавить также, что для предотвращения распространения COVID-19 Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине, также до 24 апреля в стране продлили карантин.

Кроме того, в Украине массово продолжают инфицироваться медики. Так, в Луцкой городской клинической больнице коронавирусом вслед за заведующей заразились восемь врачей и медсестр. Эти случаи уже расследуют полиция.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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