В Украине на аппаратах ИВЛ находятся 16 человек с COVID-19

По всей стране с коронавирусом госпитализированы 477 человек

В Украине были госпитализированы 477 человек с коронавирусом, 16 из них находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"В учреждениях здравоохранения проходят лечение 477 человек. Из них 25 детей. Сейчас искусственная вентиляция легких проводится 16 лицам. Это лица с тяжелым течением коронавирусной болезни", - сказал он.

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Напомним, ранее в Минздраве предложили ужесточить режим карантина в Украине, чтобы как можно мягче пережить пик коронавируса в стране, который прогнозируется на вторую половину апреля.

Также мы публиковали карту заболевших по регионам.

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Стоит добавить также, что для предотвращения распространения COVID-19 Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине, также до 24 апреля в стране продлили карантин.

Кроме того, в Украине массово продолжают инфицироваться медики. Так, в Луцкой городской клинической больнице коронавирусом вслед за заведующей заразились восемь врачей и медсестр. Эти случаи уже расследуют полиция.

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