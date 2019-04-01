В Днепре в магазине электроники взорвался гироскутер

Аккумулятор гироскутера в результате повреждения лопнул и загорелся

В Днепре в магазине электроники взорвался гироскутер 2019-04-01T17:00:25+03:00 Днепр Аккумулятор гироскутера в результате повреждения лопнул и загорелся







Вчера, 31 марта, в Днепре на перекрестке пр. Дмитрия Яворницкого и ул. Пастера в магазине электроники взорвался гироскутер. Отмечается,что аккумулятор гироскутера в результате повреждения лопнул и загорелся.

Помещение магазина быстро наполнилось едким дымом, отчего персонала пришлось оставить задымленный помещения. Об этом сообщает "Дніпроград".

Ранее в Днепре забросали камнями магазин, а в Кривом Роге разбили витрину кафе.

Напомним, в Днепре сожгли магазин элитной одежды. Преступники разбили витрину и бросили внутрь несколько бутылок с зажигательной смесью. В сети появился ролик с камер видеонаблюдения. На нем видно, как три неизвестных человека подходят к витрине магазина, разбивают ее и бросают внутрь зажигательную смесь, после чего скрываются с места происшествия. Огонь в бутике разгорелся моментально.

Также мы писали, что в селе под Киевом сгорел супермаркет. Пострадали и квартиры над магазином, людей переселили во временное жилье. Пожар произошел в супермаркете "Фора" на улице Яблоневой в селе Чубинское. Загорелся утеплитель с наружной стороны здания.

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