В Чернигове горел райсовет: опубликовано видео

Причина – котороткое замыкание, хотя проводку не так давно проверяли

Пожар в здании Черниговского районного совета, расположенного в Чернигове по улице Шевченко, произошел вчера вечером.

Как сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА, на первом этаже четырехэтажного административного здания райсовета произошел пожар в помещении для охраны.

Огнем повреждены конструктивные элементы помещения, облицовка стен и мебель. Причина и нанесенный ущерб устанавливаются.

Как сообщил в Facebook председатель райсовета Александр Ларченко, в здании райсовета выгорел вестибюль, произошло задымление верхних этажей.

"Сейчас коллектив исполнительного аппарата райсовета проводит работы по расчистке помещения от продуктов горения. Предварительно заключение специалистов ГСЧС – короткое замыкание", – сообщил Ларченко.

Вместе с тем он отметил, что замеры сопротивления изоляции проводились в здании райсовета менее года назад.

Как сообщалось, в Кировоградской области от удара молнии сгорела райадминистрация.

Также мы сообщали о крупном пожаре на птицефабрике под Киевом.

Еще один пожар случился в Киеве на Подоле:





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