В Чернигове горел райсовет: опубликовано видео
Причина – котороткое замыкание, хотя проводку не так давно проверяли
Пожар в здании Черниговского районного совета, расположенного в Чернигове по улице Шевченко, произошел вчера вечером.
Как сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА, на первом этаже четырехэтажного административного здания райсовета произошел пожар в помещении для охраны.
Огнем повреждены конструктивные элементы помещения, облицовка стен и мебель. Причина и нанесенный ущерб устанавливаются.
Как сообщил в Facebook председатель райсовета Александр Ларченко, в здании райсовета выгорел вестибюль, произошло задымление верхних этажей.
"Сейчас коллектив исполнительного аппарата райсовета проводит работы по расчистке помещения от продуктов горения. Предварительно заключение специалистов ГСЧС – короткое замыкание", – сообщил Ларченко.
Вместе с тем он отметил, что замеры сопротивления изоляции проводились в здании райсовета менее года назад.
Как сообщалось, в Кировоградской области от удара молнии сгорела райадминистрация.
Также мы сообщали о крупном пожаре на птицефабрике под Киевом.
Еще один пожар случился в Киеве на Подоле:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Чернигове горел райсовет: опубликовано видео". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В центре Харькова сильный пожар, спасатели эвакуировали 20 человек
Пожарные не позволили огню разгореться