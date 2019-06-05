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В Чернигове горел райсовет: опубликовано видео

5 июня, 10:54

Причина – котороткое замыкание, хотя проводку не так давно проверяли

Пожар в здании Черниговского районного совета, расположенного в Чернигове по улице Шевченко, произошел вчера вечером.

Как сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА, на первом этаже четырехэтажного административного здания райсовета произошел пожар в помещении для охраны.

Огнем повреждены конструктивные элементы помещения, облицовка стен и мебель. Причина и нанесенный ущерб устанавливаются.

Как сообщил в Facebook председатель райсовета Александр Ларченко, в здании райсовета выгорел вестибюль, произошло задымление верхних этажей.

"Сейчас коллектив исполнительного аппарата райсовета проводит работы по расчистке помещения от продуктов горения. Предварительно заключение специалистов ГСЧС – короткое замыкание", – сообщил Ларченко.

Вместе с тем он отметил, что замеры сопротивления изоляции проводились в здании райсовета менее года назад.

Как сообщалось, в Кировоградской области от удара молнии сгорела райадминистрация.

Также мы сообщали о крупном пожаре на птицефабрике под Киевом.

Еще один пожар случился в Киеве на Подоле:


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Тег пожар, Чернигов, райсовет

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УНИАН

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