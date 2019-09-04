В Чернигове из окна девятого этажа выпал грудной ребенок

В Чернигове из окна девятого этажа одного из домов выпала полуторагодовалая девочка. По словам очевидцев, они пытались реанимировать ребенка, но от полученных травм она умерла еще до приезда врачей скорой помощи, которые лишь констатировали смерть малышки.

По неофициальной информации, в момент трагедии в квартире находились и мать, и отец девочки. Почему ребенка оставили без присмотра и как малышка добралась до открытого окна, выясняют следователи.

По предварительной версии – случился несчастный случай, хотя расследование начали по статье "умышленное убийство".

Ранее сообщалось, что недавно в Киевской области за сутки из окон выпали двое детей. В частности, в городе Вишневом инцидент произошел из-за неосторожности матери, которая вышла на лестничную площадку, оставив ребенка одного в квартире.

Кроме того, ранее во Львове в одну из больниц с диагнозом "сотрясение головного мозга, перелом челюсти и гемосинус" госпитализировали четырехлетнего мальчика. Ребенок травмировался в результате падения из окна офисного помещения на втором этаже здания.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram