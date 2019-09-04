Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,3
27,67

В Чернигове из окна девятого этажа выпал грудной ребенок

4 сентября, 19:49

Падение стало смертельным для девочки

В Чернигове из окна девятого этажа одного из домов выпала полуторагодовалая девочка. По словам очевидцев, они пытались реанимировать ребенка, но от полученных травм она умерла еще до приезда врачей скорой помощи, которые лишь констатировали смерть малышки.

По неофициальной информации, в момент трагедии в квартире находились и мать, и отец девочки. Почему ребенка оставили без присмотра и как малышка добралась до открытого окна, выясняют следователи.

По предварительной версии – случился несчастный случай, хотя расследование начали по статье "умышленное убийство".

Ранее сообщалось, что недавно в Киевской области за сутки из окон выпали двое детей. В частности, в городе Вишневом инцидент произошел из-за неосторожности матери, которая вышла на лестничную площадку, оставив ребенка одного в квартире.

Кроме того, ранее во Львове в одну из больниц с диагнозом "сотрясение головного мозга, перелом челюсти и гемосинус" госпитализировали четырехлетнего мальчика. Ребенок травмировался в результате падения из окна офисного помещения на втором этаже здания.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

ребенок Чернигов несчастный случай

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видео
Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видеоУкраина
В Черниговской области объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
В Черниговской области объявили чрезвычайный уровень пожарной опасностиДругие регионы
С чего начинается осень: прогноз погоды в Украине на неделю
С чего начинается осень: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
В Смеле ротвейлер неделю просидел в заброшенном колодце, пока его не спасли
В Смеле ротвейлер неделю просидел в заброшенном колодце, пока его не спаслиДругие регионы
В Николаевской области в жутком ДТП погиб двухлетний мальчик
В Николаевской области в жутком ДТП погиб двухлетний мальчикДругие регионы
В Азовском море девушку на надувном матрасе унесло на километр от берега
В Азовском море девушку на надувном матрасе унесло на километр от берегаДругие регионы

Новости партнеров

Loading...