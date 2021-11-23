В Черниговской области пьяные мужчины забили собаку в чужом дворе: как их накажут

В Черниговской области мужчины из Репкинщины забили насмерть собаку. Теперь за это им грозит больше 5 лет лишения свободы.
Об этом сообщает прокуратура Черниговской области.
Детали
Мужчины были пьяные. Они незаконно проникли в одно из частных хозяйств. Там жестоко забили до смерти собаку хозяев, которая не представляла для них никакой угрозы.
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Мужчины признаны виновными в нарушении неприкосновенности жилья и жестоко обращены с животным, совершенном умышленно с особой жестокостью, с хулиганских. 1 статьи 162 и ч. 3 статьи 299 УК Украины.
Одному из обвиняемых, ранее судимому, назначели наказание в виде 5 лет 3 месяца лишения свободы, другому – 5 лет 2 месяца лишения свободы.
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