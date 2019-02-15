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В Черниговской области спасатели проводят рейды по многоэтажкам

Сегодня, 18:54

Загроможденные подъезды и лестницы шокируют даже бывалых бойцов ГСЧС

Фото: ГСЧС
В Черниговской области спасатели проводят рейды по многоэтажкам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6ee/69f/5c66ee69f36f7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6ee/69f/5c66ee69f36f7.jpg Другие регионы Загроможденные подъезды и лестницы шокируют даже бывалых бойцов ГСЧС

Захламленные лестницы и неисправная проводка. Спастись из такого дома в случае пожара шансов почти нет. Спасатели Чернигова двинулись в рейд высотками и почти каждая из них опасна для жителей! Почему же самым им это безразлично?

"В большинстве многоэтажек – нет средств тушения, ни пожарных рукавов. Если вспыхнет, спасать жителей будет нечем", – говорит Виталий Дасюк – руководитель сектора нормативно технической работы ДСНС в Черниговской области.

В некоторых домах оборудование совсем отсутствует. Его демонтировали. Почти в каждой многоэтажке системы дымоудаления испорченны, или демонтированы, автоматическая пожарная сигнализация не работает.

Случается, что отсутствуют двигатели для запуска вентиляции, срезана проводка, система водоснабжения – в неработающем состоянии. Электросети в подъездах тоже в ужасном состоянии.

Загроможденные подъезды и лестницы – еще одна проблема, которая может стоить жизни. Согласно правилам, на путях эвакуации, даже если мебель и другие посторонние предметы не уменьшают нормативную ширину, все равно не должны находиться. Коридор – это общий путь к эвакуации. Лестницы еще опаснее  через самовольную перепланировку помещений общего пользования. Они могут создавать препятствия для безопасной эвакуации людей и мешать ликвидации пожара

Кроме этого, покупать средства для тушения должны сами жители домов. Но они не слишком озабочены пожарной безопасностью. Поэтому спасатели проводят профилактические рейды.

Результат рейда шокирует, ведь  большинство многоэтажек не соответствует требованиям правил пожарной безопасности.

Ранее мы писали, что в Черниговской области за полтора месяца произошло более 60 пожаров, в результате которых погибли четыре человека. Спасатели отмечают, что количество возгораний в домах резко увеличилось с наступлением холодов.

Как рассказали в ГСЧС,основными причинами возникновения пожаровв Украине и как следствие гибели людей являются небрежность украинцев и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.

 

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Тег безопасность, спасатели, Чернигов, опасность

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