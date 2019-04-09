В Черниговской области выявлен пироман, требовавший сместить директора школы

Угрожал поджогом депутату облсовета

Фото: ИА Regnum.

В Черниговской области выявлен пироман, требовавший сместить директора школы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c63/f67/5cac63f6739c1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c63/f67/5cac63f6739c1.jpg 2019-04-09T12:16:00+03:00 Другие регионы Угрожал поджогом депутату облсовета

В Черниговской области предъявлено подозрение 46-летнему жителю пгт Короп, который подбрасывал в частные хозяйства председателя Коропского поссовета и депутата Черниговского областного совета пластиковые бутылки с бензином.

Как сообщает прокуратура области, к бутылкам были прикреплены записки с угрозами уничтожения имущества путем поджога, если чиновники не выполнят требования об увольнении с должности директора Коропской общеобразовательной школы им. Т. Шевченко.

Кроме того, в один из дней подозреваемый сжег у двора председателя Коропского поссовета автомобильную шину и подбросил записку: "Или ты, или директор школы". Депутату же он подбросил кирпич с запиской, в которой пригрозил уничтожением личного имущества путем поджога, так как последний не выполнил условия об увольнении директора школы.

Поджигателю сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 350 УК Украины (угроза уничтожения имущества должностного лица, примененная к нему с целью прекращения деятельности должностного лица) и ст. 195 УК Украины (угроза уничтожения имущества путем поджога, с реальными основаниями опасаться осуществления этой угрозы).

Как сообщалось, в Полтаве задержан подозреваемый в массовом поджоге машин.

Также мы сообщали о том, что в Полтаве злоумышленники сожгли автомобиль редактора газеты.

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