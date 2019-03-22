Поджог машин в Полтаве: опубликовано видео
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Журналист Владимир Бойко выложил в Facebook сделанную с камер наблюдения видеозапись поджога автомобилей в Полтаве.
Как сообщалось, неизвестные подожгли сегодня ночью автомобиль Volkswagen Passat редактора газеты "Останній бастіон" Геннадия Сикалова. Огонь повредил также рядом стоящий Ford.
Редактор заявил, что поджог связан с публикациями статей в его газете. Здесь, в частности, были опубликованы и материалы В.Бойко, который отмечает слаженность действий поджигателей.
Как сообщалось, ранее в Полтаве за ночь были подожжены сразу шесть автомобилей.
Также в Ровносожгли автомобиль известного волонтера.
Под Киевом, в пгт Коцюбинское на стоянкезлоумышленники сожгли семь машин.
В Ирпене Киевской областисожгли автомобиль Mitsubishi Outlander 36-летнего депутата горсовета от "Свободы".
Ранее в Киевской области была задержана банда, устраивавшая поджоги элитных автомобилей.
В Киеве на днях былосовершено нападение на сотрудницу ОБСЕ.
Кроме того, в столиценочью со стрельбой ограбили киевлянина.
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