В Херсоне взорвался аппарат для приготовления сладкой ваты: пострадал ребенок

Вчера, 23:41

По некоторым данным, ребенок получил ожог 5% тела

фото из открытых источников
фото из открытых источников

В Херсоне, где ранее иностранец ограбил четырехлетнюю девочку, взорвался аппарат для приготовления сладкой ваты, в результате чего трехлетняя девочка получила ожоги. Об этом сообщает местное агентство "Новости Херсонщины".

Инцидент произошел на улице Университетской неподалеку от Шевченковского сквера.

Отмечается, что во время изготовления сладкой ваты из барабана раздался хлопок, в результате чего клочья горячей ваты разлетелись в разные стороны.

Пострадала находившаяся рядом трехлетняя девочка, которой сладкая вата попала на лицо и руки. По некоторым данным, ребенок получил ожог 5% тела.

Ранее  в городе Стрый Львовской области на  вагоноремонтном заводе при распылении металлической бочки из-под неизвестного вещества также произошел взрыв. В результате  61-летний работник предприятия  был госпитализирован в реанимацию. В то же день пострадавший скончался от полученных травм.

В Украине принятие обновленного Трудового кодекса маячит на горизонте еще с 2015 г.  Сайт "Сегодня" рассказывает о главных изменениях в законодательстве и о важных  нюансах.
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