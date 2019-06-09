В Херсонской области спасли женщину от преступника с ножом

В поселке Преображенка силы правопорядка помешали вооруженному мужчине, напавшему на местную жительницу

Фото: ГПСУ

Сотрудники пограничной службы Херсонской области, где ранее задержали браконьеров, занимавшихся выловом креветки и бычков, спасли женщину от нападающего с ножом.

Инцидент произошел 9 июня в расположенном неподалеку от админграниц с Крымом населенном пункте Преображенка, прогуливаясь по которому двое находившихся не при исполнении обязанностей пограничников услышали женский крик о помощи.

"Прибежав на крик, ребята увидели мужчину, который избивал женщину. Обидчика правоохранители задержали и при осмотре пострадавшей заметили у нее кровотечение и, вероятно, ножевое ранение в области груди", – сообщают в пресс-службе Азовско-Чорноморского регионального управления Госпогранслужбы.

Пограничники предоставили потерпевшей первую медицинскую помощь, вызвали полицейских и пограничного фельдшера из расположенного неподалеку отделения "Преображенка". Не без помощи неравнодушных женщину доставили в ближайшую больницу.

А задержанного мужчину передали сотрудникам Нацполиции. Следственные действия и выяснения всех обстоятельств дела продолжаются.

Напомним, в апреле в Геническом районе Херсонской области произошла стрельба. По данным местных СМИ, конфликт случился между представителями общественного формирования "Аскер", а также батальона "Айдар" с одной стороны и с сотрудниками агентства "Азов" – с другой.

Мы также писали, что в Херсонской области задержали мужчину, который закрылся в своей квартире и угрожал взорвать гранату.

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