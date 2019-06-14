В Кировоградской области в водохранилище выловили украденный автомобиль

Машину угнали еще в 2011 году





Как выяснилось, рыбоохранный патруль искал в водоеме незаконные орудия для лова рыбы. Когда доставали сетки, они за что-то зацепились. Когда погрузили видеокамеру в воду, увидели там машину.

На место сразу вызвали полицию и спасателей. Как выяснилось, вытащенная из водохранилища Seat Ibiza находится в розыске и принадлежит 80-летнему местному жителю. Машину у мужчины украли еще в 2011 году. После необходимых проверок, находку правоохранители вернут законному владельцу.

Ранее в Киеве задержали угонщика авто, который незаконно завладел автомобилем, пытался скрыться от полицейских и при попытке побега ударил полицейского.

Также мы писали, что в столице количество угонов автомобилей уменьшилось, но все равно – воруют больше, чем в других городах. До 20 автомобилей в день. И в основном – в праздничные дни. Как защитить свой автомобиль, "Сегодня" расспросили у экспертов по безопасности и в жертв грабителей.

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