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В сети показали "минуту славы" горе-угонщика в Одессе

28 мая, 16:00

Украв автомобиль, мужчина врезался в столб и сбежал

В сети показали видео, на котором нетрезвый мужчина на угнанном автомобиле Jeep Wrangler совершил ДТП 26 мая. Видео опубликовало КУ "Центр-077".

Украв автомобиль, мужчина врезался в столб и сбежал. Позже его задержала патрульная полиция. По данным правоохранителей, алкоголя в крови горе-угонщика было в 14 раз больше нормы.

Напомним, в Киеве мужчина угнал катер, чтобы покататься на нем с друзьями. Владелец катера заявил, что угонщик – мужчина, который ранее ремонтировал судно.

 В ходе отработки информации и акватории реки Десенка неподалеку от урочища Моложи катер был обнаружен. На тот момент он дрейфовал, так как возникли неисправности с двигателем, поэтому его взяли на буксир и пришвартовали уже у отдела полиции.

Ранее мы сообщали, что в столице угнали премиальный электромобиль Tesla Model X.

Также напомним, что не так давно в столице сбили патрульную и угнали полицейских автомобиль


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Тег ДТП, угон, врезался, сбежал, автоугон, угонщик

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