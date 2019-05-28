В сети показали "минуту славы" горе-угонщика в Одессе
Украв автомобиль, мужчина врезался в столб и сбежал
В сети показали видео, на котором нетрезвый мужчина на угнанном автомобиле Jeep Wrangler совершил ДТП 26 мая. Видео опубликовало КУ "Центр-077".
Украв автомобиль, мужчина врезался в столб и сбежал. Позже его задержала патрульная полиция. По данным правоохранителей, алкоголя в крови горе-угонщика было в 14 раз больше нормы.
Напомним, в Киеве мужчина угнал катер, чтобы покататься на нем с друзьями. Владелец катера заявил, что угонщик – мужчина, который ранее ремонтировал судно.
В ходе отработки информации и акватории реки Десенка неподалеку от урочища Моложи катер был обнаружен. На тот момент он дрейфовал, так как возникли неисправности с двигателем, поэтому его взяли на буксир и пришвартовали уже у отдела полиции.
Ранее мы сообщали, что в столице угнали премиальный электромобиль Tesla Model X.
Также напомним, что не так давно в столице сбили патрульную и угнали полицейских автомобиль.
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