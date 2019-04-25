В Кировоградской области вирус бешенства убил человека

Умершего мужчину укусила собственная овчарка

Иллюстрация. Фото: Сегодня

В Кировоградской области от заболевания бешенством умер мужчина, которого укусила его собственная собака. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья Минздрава.

В ходе расследования было установлено, что 65-летний житель Петровского района отправился погостить к родственникам в город Желтые Воды и 15 апреля у него проявились симптомы нарушений центральной нервной системы.

Уже 17 апреля родственники доставили его в Желтоводскую городскую больницу, где он был госпитализирован в отделение анестезии и интенсивной терапии с диагнозом "ишемический инсульт, стволовые нарушения".

"19 апреля 2019 года, после возникновения у пострадавшего характерных симптомов и получения от родственников информации о факте укуса, ему был установлен клинический диагноз "бешенство". 19 апреля 2019 года больного доставили в Петровскую районную больницу, где он, несмотря на интенсивные реанимационные меры, умер на следующий день", – говорится в отчете.

Также выяснилось, что 7 марта мужчину за нижнюю губу укусила домашняя овчарка, которая вскоре погибла и была похоронена ее хозяином. За медицинской помощью мужчина не обращался и о гибели собаки ветеринарам не сообщил.

Напомним, недавно мы сообщали о том, что на Прикарпатье участились случаи нападения дворовых собак на людей. При этом в случае заболевания бешенством медики помочь не смогут – вакцины от вируса в больницах попросту нет, найти препараты можно только в некоторых аптеках, но и там они стоят немалых денег.

Ранее мы писали о том, что в Днепре женщина сломала руку и позвоночник из-за нападения стаи бездомных собак. По словам пострадавшей, травмы она получила, когда пыталась отбиться от стаи бездомных собак. На женщину животные напали поздно ночью, когда она шла по тропинке через балку.

А жителей села под Черниговом терроризируют стаи собак. Люди уже боятся отпускать детей в школу без сопровождения.

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