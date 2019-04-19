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В Кировоградской области вокруг убийства ветерана АТО разгорелся скандал

Сегодня, 14:17

По словам родственников погибшего, местная полиция затягивает расследование


В селе Помошная Кировоградской области разгорелся скандал – три месяца назад там убили 28-летнего ветерана АТО. Родные парня говорят, что это сделал сосед. Почему военный погиб на мирной территории и накажут ли виновного – узнавали журналисты "Сегодня".

Мать покойного Василия вместе с местными жителями пришла в местную райадминистрацию. Люди требуют разобраться в обстоятельствах смерти военного. По их словам, три месяца назад мужчину с особой жестокостью убил его сосед. Мол, заподозрил Василия в краже техники, и забил его до смерти. Не смотря на обстоятельства, правоохранители дело расследовать не спешат. Дядя Василия отвел журналистов "Сегодня" к дому, в котором произошло убийство. Здесь съемочной группе дверь не открыли.

Как выяснилось, драка началась на заброшенной автобазе, на которую сосед позвал Василия выяснять отношения. По словам очевидца происходящего, он сначала набросился на военного с кулаками, а потом в ход пошел молоток. После этого он утащил жертву в свой дом, что находился в ста метрах. Оттуда Василий живым не вышел. Позже подозреваемый пытался скрыть следы преступления.

"Были с трупа срезаны ногти. В доме были сорваны обои, где была кровь. Были в плите найдены остатки ножа, которым наносил телесные повреждения. Мобильный телефон был сожжен, вещи были сожжены", – рассказал дядя убитого Сергей Луковский.

По его словам, 71 день после совершения убийства человек подозреваемый не был арестован. Кроме того, он смело ходил по городу и рассказывал, что ему ничего не будет, что он получит условный срок.

Почему подозреваемый так долго оставался на свободе, родственники и соседи спросили у правоохранителей. Начальник районного отдела полиции сообщил – чтобы задержать подозреваемого, должны дождаться результатов экспертиз.

"На данный момент лицу объявлено о подозрении в совершении убийства, а также в совершении ограбления в отношении потерпевшего. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – рассказал начальник Новоукраинского отдела полиции Игорь Матвийчук.

Почему подозреваемый в убийстве Василия три месяца был на свободе, в полиции не объясняют. Поэтому мать погибшего местным правоохранителям не доверяет и требует перевода дела в областное управление.

Напомним, не так давно в Днепре обнаружили изуродованное тело мужчины – неизвестные срезали ему кожу лица. Позже оказалось, что погибший – Днепре военный-контрактник из Тернопольской области Руслан Романюк. Мужчина два года служил в ВСУ.

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Тег убийство, расследование, кировоградская область, ветеран АТО

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