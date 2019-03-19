В Украине еще один человек умер от гриппа

Количество погибших из-за вируса и его осложнений достигло 48 человек – никто их них не прививался

Фото: Pixabay

В Украине еще один человек умер от гриппа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/122/00f/5c912200f01a9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/122/00f/5c912200f01a9.jpg 2019-03-19T19:13:00+02:00 Украина Количество погибших из-за вируса и его осложнений достигло 48 человек - никто их них не прививался

Жертвой гриппа в Украине стал еще один человек. Как сообщили в Центр общественного здоровья министерства здравоохранения Украины, в этом эпидемическом сезоне еще один, 48-ой по счету, человек умер из-за вируса в течение 11 недели текущего года (11-17 марта).

Как отмечается, среди погибших также семеро детей в возрасте до 17 лет, однако никто из погибших не вакцинировался против вируса.

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В то же время заболеваемость гриппом и ОРВИ в стране идет на спад – количество инфицированных взрослых снизилось на 2,6%, однако детей до 17 лет – увеличилось на 0,3%.

"Интенсивный показатель заболеваемости составил 398,3 на 100 000 населения, что на 23,2% меньше эпидемического порога по Украине", – констатируют в Минздраве.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за гриппа в Украине умерло 45 человек.

Кроме того, мы писали, что на 10-ой неделе года показатель заболеваемости в Киеве снизился и стал на 52,3% меньше эпидемиологического порога.

Также ранее мы писали о том, что в Украине не хватает экспресс-тестов на грипп. Найти их в аптеках почти невозможно, хотя эпидемиологический сезон в самом разгаре. Врачи говорят, без таких тестов трудно определить – у больного обычная простуда или опасный грипп.

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